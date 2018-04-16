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Путин поддержал введение ответственности для собственников банков за крах организаций

21:55, 16.04.2018
Путин поддержал введение ответственности для собственников банков за крах организаций
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой сообщил о необходимости распространить ответственность за крах банков на собственников.

Москалькова указала на то, что собственники предприятий после их банкротств остаются «при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами ответственности не несут».

«Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами», — цитирует Путина РБК.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует взыскивать с бывших владельцев банков и страховщиков упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Соответствующие поправки в закон «О банкротстве» регулятор подготовил вместе с Минфином РФ.

ЭкономикаБанки
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