Путин поддержал введение ответственности для собственников банков за крах организаций

Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой сообщил о необходимости распространить ответственность за крах банков на собственников.

Москалькова указала на то, что собственники предприятий после их банкротств остаются «при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами ответственности не несут».



«Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами», — цитирует Путина РБК.



Ранее сообщалось, что Центробанк планирует взыскивать с бывших владельцев банков и страховщиков упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Соответствующие поправки в закон «О банкротстве» регулятор подготовил вместе с Минфином РФ.