Учалинский ГОК планирует вложить в подземный рудник в Башкирии 22,7 миллиарда рублей

Минэкономразвития Башкирии включило новый объект в перечень приоритетных инвестиционных проектов. АО «Учалинский ГОК» рассчитывает вложить 22,7 млрд рублей в строительство подземного рудника.

Компания планирует развивать разработку Ново-Учалинского месторождения медно-колчеданных руд 45 лет, говорится в сообщении министерства.

Производительность рудника составит 4,5 млн тонн сырья в год.

Проектная документация предусматривает поэтапную отработку балансовых запасов месторождения. В частности, на первом этапе (отработка верхнего яруса) планируется выйти на производственную мощность 1,1 млн тонн руды в год, на втором — 3,3 млн тонн, на третьем — 4,5 млн тонн руды в год.

Учалинский ГОК специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов. Комбинат имеет лицензии на право пользования 9 месторождениями медно-колчеданных руд. Основной минерально-сырьевой базой являются Учалинское, Молодежное и Узельгинское месторождения в Башкирии.