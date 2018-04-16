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Исполком отказался от предложенной москвичами новой транспортной схемы Казани

08:35, 16.04.2018 3
Исполком отказался от предложенной москвичами новой транспортной схемы Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполком Казани не будет реализовывать новую транспортную схему города, разработанную на 5 лет ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» города Москвы.

Как передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города, разработчик предлагал для сохранения существующего варианта маршрутной сети либо вложить в нее дополнительные 4,5 млрд рублей, либо повысить стоимость проезда до 49 рублей.

В противном случае институт предложил значительно сократить маршрутную сеть и привязать маршруты к станциям метро, транспортно-пересадочным узлам или остановкам трамваев.

По мнению специалистов, количество маршрутов стоит сократить с 60 до 48. Тогда на дорогах Казани из 843 действующих автобусов останется только 475. Предложенные меры связаны с попыткой загрузить казанский метрополитен, пропускная способность которого использована только на 15%, что ведет к его убыточности.

Предложения разработчика в исполкоме не одобрили. Казань сохранит существующую маршрутную сеть с небольшими изменениями.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    1. зря потрачены средства на москвичей
    2. метро убыточно и загружено только на 15%, а средства на строительство ежегодно идут огромные
    3. автобусная сеть перегружена дублированием маршрутов, соответственно наблюдаем гонки водителей и пробки на остановках на ключевых улицах
    4.давно напрашивается единый билет действием допустим на час, чтобы можно было пересаживаться на разные автобусы и на метро по одному билету
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  • Анонимно 16 апр
    Обратная связь с населением не работает абсолютно! Водители подрезают, закрывают, воюют друг с другом, жертвами выступают пенсионеры, дети, ну и вообще пассажиры, которые падают, ударяются в салонах!!!
    К О Г Д А Б У Д Е Т Н А В Е Д Е Н П О Р Я Д О К ???
    Если своих мозгов не хватает, скопируйте транспортную систему Анталии, автобусы никуда не спешат, водители в форме, чистые, вежливые.
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  • Анонимно 16 апр
    Наш народ так бедно живет, что и 25 руб. не всегда можно найти на проезд. Работу трудно найти и легко потерять . Много кидаловых, ну разве можно нас сравнивать с Москвой, где высокие зарплаты, и много работы? И так едим просроченные продукты, которые продают, но тоже не дешево. Одежда - секон хенд, спасибо. А так ходили бы раздетыми. Почему раньше платили 3 копейки или 5 коп. и ездили десятилетиями. Куда все делось? Миллиардеры появились? Так пусть тоже помогают стране, не совсем наверное честно им все досталось?
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