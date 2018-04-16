Исполком отказался от предложенной москвичами новой транспортной схемы Казани

Исполком Казани не будет реализовывать новую транспортную схему города, разработанную на 5 лет ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» города Москвы.

Как передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города, разработчик предлагал для сохранения существующего варианта маршрутной сети либо вложить в нее дополнительные 4,5 млрд рублей, либо повысить стоимость проезда до 49 рублей.

В противном случае институт предложил значительно сократить маршрутную сеть и привязать маршруты к станциям метро, транспортно-пересадочным узлам или остановкам трамваев.

По мнению специалистов, количество маршрутов стоит сократить с 60 до 48. Тогда на дорогах Казани из 843 действующих автобусов останется только 475. Предложенные меры связаны с попыткой загрузить казанский метрополитен, пропускная способность которого использована только на 15%, что ведет к его убыточности.

Предложения разработчика в исполкоме не одобрили. Казань сохранит существующую маршрутную сеть с небольшими изменениями.