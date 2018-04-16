Исполком отказался от предложенной москвичами новой транспортной схемы Казани
Исполком Казани не будет реализовывать новую транспортную схему города, разработанную на 5 лет ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» города Москвы.
Как передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города, разработчик предлагал для сохранения существующего варианта маршрутной сети либо вложить в нее дополнительные 4,5 млрд рублей, либо повысить стоимость проезда до 49 рублей.
В противном случае институт предложил значительно сократить маршрутную сеть и привязать маршруты к станциям метро, транспортно-пересадочным узлам или остановкам трамваев.
По мнению специалистов, количество маршрутов стоит сократить с 60 до 48. Тогда на дорогах Казани из 843 действующих автобусов останется только 475. Предложенные меры связаны с попыткой загрузить казанский метрополитен, пропускная способность которого использована только на 15%, что ведет к его убыточности.
Предложения разработчика в исполкоме не одобрили. Казань сохранит существующую маршрутную сеть с небольшими изменениями.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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2. метро убыточно и загружено только на 15%, а средства на строительство ежегодно идут огромные
3. автобусная сеть перегружена дублированием маршрутов, соответственно наблюдаем гонки водителей и пробки на остановках на ключевых улицах
4.давно напрашивается единый билет действием допустим на час, чтобы можно было пересаживаться на разные автобусы и на метро по одному билету
К О Г Д А Б У Д Е Т Н А В Е Д Е Н П О Р Я Д О К ???
Если своих мозгов не хватает, скопируйте транспортную систему Анталии, автобусы никуда не спешат, водители в форме, чистые, вежливые.