За сутки под лед провалились трое жителей Татарстана

За 15 апреля под лет провалились трое жителей Татарстана. Спасателям ЗПСО №2 и ГИМС с помощью техники удалось всех спасти.



Из полыньи реки Волги, вблизи Верхнего Услона Верхнеуслонского МР, в 150 м от берега спасли двоих мужчин 1986 и 1974 годов рождения. Спасатели доставили пострадавших на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Всего к спасательной операции привлекались 11 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Также в 14.55 из полыньи реки Камы, вблизи Чистополя, в 500 м от берега также был спасен мужчина 1953 года рождения из села Черемшан. Мужчину доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Причина происшествий устанавливается.

Ранее сообщалось, что под лед провалились двое жителей Казани, одного спасти не удалось.