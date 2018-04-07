За сутки под лед провалились двое жителей Казани, одного спасти не удалось

Из полыньи реки Казанка в 150 м от берега спасатели ЗПСО № 2 и ГИМС с помощью техники спасли провалившегося под лед жителя Казани 1992 года рождения.



Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали бригаде медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. Причина происшествия устанавливается.

Также в 10.15 из полыньи на реке Кама вблизи села Саконы Алексеевского муниципального района местные жители в 150 м от берега достали тело жителя Казани 1954 года рождения и передали сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия также устанавливается.

В связи с таянием льдов сотрудники МЧС рекомендуют рыбакам завершить сезон подледной рыбалки, а остальным жителям Татарстана — ходить по ледовому покрову водоемов.

Ранее в Алексеевском районе Татарстана сотрудники МЧС спасли трех рыбаков 1982, 1984 и 1989 годов рождения, попавших в промоину.

