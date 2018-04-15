«Нелюбовь» Звягинцева стала победителем кинопремии «Золотая арка»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал победителем в категории игровых полнометражных фильмов новой международной кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка».



«Для нас очень важно быть и чувствовать себя не в изоляции. Быть причастными к единой кинематографии мировой и, в частности, того евразийского пространства, которое действительно во многом заряжено общими фобиями, надеждами, чаяниями, мечтами», — цитирует ТАСС продюсера фильма Александра Роднянского.

Премия присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В лонг-лист премии вошли 32 фильма из Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, с Украины и из других стран.

Напомним, картина режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» получила премию «Ника» в номинации «Лучший фильм».

