В Оренбуржье затопило еще четыре моста

Сегодня в Оренбургской области затопило еще четыре низководных моста через реки Чаган, Бузулук и Самару.

В Бузулукском районе около 10.30 затопило два моста через реку Самару. Один из них расположен у села Колтубанка, второй — у села Каменная Сарма, говорится в материалах ГУ МЧС по Оренбургской области.

Кроме того, в 10.50 затопило мост через реку Чаган в районе поселка Лесопитомник Первомайского района. В это же время вода поднялась и в реке Бузулук, затопив мост возле села Андреевка Курманаевского района.

Напомним, что накануне в МЧС сообщали о 17 затопленных мостах в регионе.