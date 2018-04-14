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Доходы самого богатого депутата ГД от Башкирии сократились почти вдвое, до 22 миллионов рублей

13:24, 14.04.2018

По итогам 2017 года лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов заработал 22 млн рублей. Его доход оказался самым высоким среди депутатов Госдумы, представляющих Башкирию.

При этом по сравнению с 2016 годом доходы Шайхутдинова упали почти вдвое. Тогда депутат заработал 43,2 млн рублей, следует из материалов Госдумы.

Доходы его жены не сильно изменились и составили 605 тысяч рублей.

В собственности Шайхутдинова огородный участок площадью 1,5 тысячи кв. м, квартира на 433,2 кв. м и хозяйственное строение на 11,6 кв. м. Также депутат владеет половиной хутора в Финляндии площадью 6,8 тысячи кв. м.

Супруге депутата принадлежит участок на 3 тысячи кв. м, два жилых дома на 859,2 и 175,7 кв. м. Также она владеет квартирой (78 кв. м), гаражом (49,5 кв. м), беседкой (140,5 кв. м) и бассейном (121,1 кв. м).

Семья Ивана Сухарева почти догнала Шайхутдинова по совокупным доходам. Сам депутат заработал в 2017 году 13,8 млн рублей против 4,6 млн рублей. Однако общий доход семьи достиг 21,7 млн рублей.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Башкирии выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):

  • Рифат Шайхутдинов —22 млн рублей (-21,2 млн);
  • Иван Сухарев — 13,8 млн рублей (+9,2 млн);
  • Алексей Изотов — 12,1 млн рублей (+1 млн);
  • Рима Баталова — 6,5 млн рублей (-1,1 млн);
  • Рафаэль Марданшин — 5,4 млн рублей (+0,3 млн);
  • Гаджимурад Омаров — 5,1 млн рублей (+3,9 млн);
  • Фарит Ганиев — 5,1 млн рублей (2,5 млн);
  • Зугура Рахматуллина — 5,1 млн рублей (+0,1 млн);
  • Ильдар Бикбаев — 5 млн рублей (+2,6 млн);
  • Зариф Байгускаров — 5 млн рублей (+1,6 млн);
  • Павел Качкаев — 4,9 млн рублей (+0,06 млн);
  • Инга Юмашева — 4,7 млн рублей (+2,6 млн);
  • Михаил Бугера — 4,7 млн рублей (+1,8 млн);
  • Рамзил Ишсарин — 4,6 млн рублей (+2,1 млн);
  • Александр Ющенко — 4,3 млн рублей (-0,3 млн).
ОбществоВласть Башкортостан
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