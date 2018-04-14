Доходы самого богатого депутата ГД от Башкирии сократились почти вдвое, до 22 миллионов рублей

По итогам 2017 года лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов заработал 22 млн рублей. Его доход оказался самым высоким среди депутатов Госдумы, представляющих Башкирию.

При этом по сравнению с 2016 годом доходы Шайхутдинова упали почти вдвое. Тогда депутат заработал 43,2 млн рублей, следует из материалов Госдумы.

Доходы его жены не сильно изменились и составили 605 тысяч рублей.

В собственности Шайхутдинова огородный участок площадью 1,5 тысячи кв. м, квартира на 433,2 кв. м и хозяйственное строение на 11,6 кв. м. Также депутат владеет половиной хутора в Финляндии площадью 6,8 тысячи кв. м.

Супруге депутата принадлежит участок на 3 тысячи кв. м, два жилых дома на 859,2 и 175,7 кв. м. Также она владеет квартирой (78 кв. м), гаражом (49,5 кв. м), беседкой (140,5 кв. м) и бассейном (121,1 кв. м).

Семья Ивана Сухарева почти догнала Шайхутдинова по совокупным доходам. Сам депутат заработал в 2017 году 13,8 млн рублей против 4,6 млн рублей. Однако общий доход семьи достиг 21,7 млн рублей.

Изменение доходов депутатов Госдумы от Башкирии выглядит следующим образом (в скобках указана динамика к 2016 году):