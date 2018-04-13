ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о блокировке Telegram

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке Telegram и «содействовать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды».

«Решение заблокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в реализации права на свободу слова. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации», — говорится в заявлении Дезира, размещенном на сайте ОБСЕ.

Сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России. Кроме того, суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Ведомство уже внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.