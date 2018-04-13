Самым богатым депутатом Госдумы за 2017 год стал Григорий Аникеев с доходом в 4,3 млрд рублей

В 2017 году больше всех в Госдуме заработал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев — 4,3 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных на сайте нижней палаты парламента.

Второе место здесь занял также депутат от «Единой России» Николай Борцов (1,1 млрд рублей). Тройку замыкает «единоросс» Леонид Симановский (734 млн рублей).

Меньше всех в Госдуме за 2017 года заработал депутат от ЕР Олег Быков. Он задекларировал 1,2 млн рублей.



Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин за указанный период заработал 51,4 млн рублей.

