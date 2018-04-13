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Происшествия

В Ногинске горит кинотеатр

17:05, 13.04.2018
В Ногинске горит кинотеатр
Фото: скриншот

В Московской области в торговом центре «Ногинский» горит кинотеатр. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

О пострадавших информации пока не поступало.

Происшествия
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