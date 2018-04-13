Мэрия Оренбурга обещала до конца апреля решить вопрос с землей под школой №87

В мэрии Оренбурга пообещали решить все проблемы с землей под школой №87. При этом в администрации утверждают, что занятия в школе не будут прекращаться.



«Все необходимые документы для регистрации права аренды земли под строительство многоквартирных домов на территории 19-го микрорайона и на право регистрации муниципальной собственности под размещение школы №87 сданы администрацией города в Росреестр», — передает пресс-служба администрации Оренбурга слова начальника департамента градостроительства и земельных отношений Сергея Бренёва.

Напомним, что накануне начальник управления образования Нина Гордеева уже заявила, что школа не будет закрыта. Она объявила, что к образовательной стороне процесса у властей города нет претензий.