Власти Оренбурга о возможном закрытии школы №87: «Школа однозначно будет работать»

Начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева заверила, что школа №87 не будет закрыта. Она подчеркнула, что власти города занимаются решением проблем школы.

«Школа однозначно будет работать. С точки зрения образования там все в порядке», — приводит слова Гордеевой vestirama.ru.

Ранее директор школы Елена Соболевская рассказала, что у руководства учреждения возникли проблемы с получением лицензии. Причиной послужили задержки в передаче земли в собственность школы. Сейчас участок, на котором она построена, находится в общедолевой собственности у жителей близлежащих домов.

«Как я буду получать, если честно, я не знаю, но руки у нас не опустились, мы продолжаем учить наших детей, но по законодательству прокуратура имеет право нашу образовательную деятельность прекратить на 90 дней», — цитирует Соболевскую местная редакция радиостанции «Эхо Москвы».

Проблемой стал отказ жителей передать землю школе.



