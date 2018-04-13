Главред «Эха Москвы»: «Решение о блокировке Telegram к правосудию не имеет отношения»

Фото: Олег Тихонов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал «Реальному времени» судебное решение о блокировке Telegram. Иск Роскомнадзора суд рассмотрел всего за 20 минут. Главред «Эха Москвы» — сам активный пользователь мессенджера, на его телеграм-канал подписаны свыше 56 тысяч человек:

— Решение о блокировке к правосудию не имеет никакого отношения (скорость рассмотрения лишь доказывает это). Я буду продолжать коммуницировать во всех разных мессенджерах, где технически это доступно. Что касается моего ТГ-канала, то я буду его вести, а пользователи найдут способ его читать, если им это нужно, — сообщил нашему изданию Алексей Венедиктов.

Роскомнадзор сообщил, что заблокирует доступ к Telegram после получения судебного решения. Запрет будет действовать, пока владелец мессенджера не передаст ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.