Прокуратура Удмуртии потребовала закрыть культурный центр «Россия» в Глазове

Прокуратура после проверки потребовала закрыть культурный центр «Россия» в Глазове из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Нарушения обнаружили еще в ноябре 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры. К июлю 2017-го их не устранили. Тогда ведомство принудило администрацию устранить проблемы через суд. Однако и это распоряжение до сих пор не исполнено, говорится в сообщении ведомства.

Теперь прокуратура решила через суд требовать закрыть центр.

Ранее прокуратура Удмуртии потребовала закрыть торговый центр «Спутник» в Можге.