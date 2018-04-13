Прокуратура Самарской области потребовала закрыть шесть торговых центров

Прокуратура Самарской области направила в суд исковые заявления с требованием приостановить деятельность шести торговых центров региона. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества областной прокуратуры Николай Маврин.

По его словам, надзорное ведомство обнаружило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в четырех торговых центрах Тольятти — «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо», самарском ТЦ «Европа» и в одном из ТЦ Большеглушицкого района, передает «Коммерсант».

Ранее начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предложил закрыть 20 торговых центров из-за грубых нарушений правил противопожарной безопасности.

Напомним, проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.

