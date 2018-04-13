В аэропорту Уфы отменили рейсы в Екатеринбург и Нерюнгри

Сегодня в уфимском аэропорту отменены два рейса авиакомпаний «РусЛайн» и «Алроса».

Рейс 7R-59 должен был прилететь из Екатеринбурга в Уфу в 20.25 и отправиться обратно в 21.25. Представитель авиакомпании «РусЛайн» сообщил «Реальному времени», что отмена рейса связана с поломкой самолета. Резервного борта у перевозчика нет.

Рейс ЯМ-9943 авиакомпании «Алроса» должен был приземлиться в Башкирии в 21.00. Самолет летает по маршруту Краснодар — Уфа — Нерюнгри. Вылет по расписанию должен был произойти в 22.40.