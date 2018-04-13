Новости происшествий

20:36 МСК
Новости раздела
Происшествия

В аэропорту Уфы отменили рейсы в Екатеринбург и Нерюнгри

09:50, 13.04.2018

Сегодня в уфимском аэропорту отменены два рейса авиакомпаний «РусЛайн» и «Алроса».

Рейс 7R-59 должен был прилететь из Екатеринбурга в Уфу в 20.25 и отправиться обратно в 21.25. Представитель авиакомпании «РусЛайн» сообщил «Реальному времени», что отмена рейса связана с поломкой самолета. Резервного борта у перевозчика нет.

Рейс ЯМ-9943 авиакомпании «Алроса» должен был приземлиться в Башкирии в 21.00. Самолет летает по маршруту Краснодар — Уфа — Нерюнгри. Вылет по расписанию должен был произойти в 22.40.

Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан