В госкомпаниях появятся топ-менеджеры по цифровой трансформации

До апреля 2019 года в госкомпаниях и госкорпорациях появятся новые топ-менеджеры — руководители по цифровой трансформации. Они будут заниматься внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности.

План по формированию структурных подразделений подготовило Минэкономразвития. Согласно документу, для внедрения новых технологий ведомство рекомендует создать отдельные проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях, пишут «Известия»

Ранее сообщалось, что в России создадут систему защиты инвестиций в криптовалюты.