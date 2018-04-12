Роспотребнадзор Оренбуржья: мошенники требуют от лица ведомства деньги с предпринимателей

Оренбургское управление Роспотребнадзора предупредило предпринимателей о мошенниках, действующих от лица ведомства. Они требуют с бизнеса деньги за материалы для уголка потребителей.

«Возобновились случаи обращения к хозяйствующим субъектам неизвестных лиц, представляющихся специалистами Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, которые информируют о предстоящей проверке и предлагают приобрести литературу для уголка потребителя стоимостью 2000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что подобные звонки не связаны с ведомством.

Напомним, что ранее о подобных звонках сообщали и в татарстанском управлении Роспотребнадзора.