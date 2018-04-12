12 апр. 2018

Online-конференция с Еленой Евсюковой, заместителем начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Online-конференция с Еленой Евсюковой, заместителем начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

12 апреля в 12:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет заместитель начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.


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