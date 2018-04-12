С мая рейсы из Казани в Барнаул планируются дважды в неделю

С мая полеты из Казани в Барнаул будут осуществляться два раза в неделю. Об этом заявила заместитель начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.

Говорить о заполняемости самолетов, по мнению Евсюковой, пока рано. Но уже с летнего сезона она ожидает 100%-ную загрузку. Рейс субсидируемый, так что цены на билет вырасти не должны, считает Евсюкова.

«Думаю, рейс будет востребован как у делового сообщества, так и у туристов», — поделилась Евсюкова в студии «Реального времени».

Напомним, прямой рейс Казань — Барнаул появился в марте этого года.