Арбитраж РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» почти на 45 миллионов рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительной банковскую операцию между ПАО «Татфондбанк» и ООО «ИВЦ» на 44,9 млн рублей.

Суд восстановил обязательства ИВЦ перед ТФБ по кредитному договору на указанную сумму. Также восстановлены обязательства банка перед компанией в этом размере, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее «Реальное время» писало, что АС РТ признал недействительной сделку между ТФБ и банком «Йошкар-Ола» на 10,2 млн рублей.