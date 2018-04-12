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Ижевский радиозавод начал испытания оборудования для полета на Марс

10:13, 12.04.2018
Ижевский радиозавод начал испытания оборудования для полета на Марс
Фото: irz.ru

Ижевский радиозавод (ИРЗ) начал сегодня испытания системы электроавтоматики, разработанной для модуля аппарата «ЭкзоМарс-2020». В ходе испытаний международная команда разработчиков проверит доступную и полетную систему.

ИРЗ также планирует до конца года изготовить экспериментальный и штатный образцы аппаратуры.

«Участие в совместной программе Роскосмоса и Европейского космического агентства «Экзо-Марс» позволяет нам получить ценный опыт сотрудничества с европейскими инженерами, отработать технологии ИРЗ в условиях дальнего космоса и упростить свои позиции для участия в новых российских и международных космических проектах», — приводит пресс-служба Ижевского радиозавода слова главного конструктора предприятия Владимира Колотова.

«ЭкзоМарс» — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата.

ПромышленностьМашиностроение Удмуртия
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