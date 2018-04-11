Доходы замгендиректора Кировского ССК Овечкина выросли в 3,5 раза

В 2017 году замгендиректора Кировского ССК и депутат кировской Гордумы Алексей Овечкин задекларировал доход в 824,6 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим годом он заработал в 3,5 раза больше.

В последнем отчете о доходах депутата не указана его супруга. Собственности Овечкин не задекларировал.

Квартирой площадью 76,9 кв. м и автоприцепом владеет его несовершеннолетний ребенок, следует из отчета опубликованного на сайте Гордумы.

Годом ранее доход замгендиректора Кировского ССК составил 240 тысяч рублей. Тогда его супруга заработала 7,6 тысячи рублей. Имущество также было записано на ребенка.

С апреля 2017 года Овечкин занимает пост первого заместителя гендиректора Кировского ССК. Состоит в КПРФ. Избирался от партии в Гордуму четвертого и пятого созывов.

Ранее сообщалось, что Кировский ССК готов передать городу участок для возведения школы. Для этого компания согласилась отказаться от возведения жилого комплекса в слободе Шевели.