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МЧС: у нас нет информации о взрыве в челнинском «Мегастрое»

14:32, 11.04.2018
МЧС: у нас нет информации о взрыве в челнинском «Мегастрое»
Фото: скриншот

Пользователи социальных сетей сообщили, что в задании гипермаркета «Мегастрой» по ул. Машиностроительной произошел взрыв.

«В Мегастрое на 1 дороге что то взорвалось. Всех эвакуируют», — сообщил очевидец (орфография и пунктуация сохранены).

При этом в МЧС по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что у них нет никакой информации по поводу взрыва в здании.

Происшествия Татарстан
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