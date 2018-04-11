МЧС: у нас нет информации о взрыве в челнинском «Мегастрое»

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Пользователи социальных сетей сообщили, что в задании гипермаркета «Мегастрой» по ул. Машиностроительной произошел взрыв.



«В Мегастрое на 1 дороге что то взорвалось. Всех эвакуируют», — сообщил очевидец (орфография и пунктуация сохранены).

При этом в МЧС по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что у них нет никакой информации по поводу взрыва в здании.