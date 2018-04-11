«Татспиртпром» подал иск к «Русскому водочному холдингу» почти на 90 млн рублей

Главный производитель алкоголя в Татарстане — «Татспиртпром» подал иск в Арбитражный суд РТ против ООО «Русский водочный холдинг» (Москва). Об этом сказано в картотеке арбитража.

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 10 апреля. Сумма исковых требований составляет 89,7 млн рублей. Заявление размещено в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям». Другие подробности иска не приводятся.

Согласно открытым источникам информации, «Русский водочный холдинг» занимается производством и дистрибуцией таких брендов алкоголя, как «Medoff», «Мерная» и «На березовых бруньках».

В октябре прошлого года Казанский ликероводочный завод (филиал «Татспиртпрома») подавал иск о банкротстве ЗАО «Казанский уксусный завод». Требования к предприятию составляли 45,4 млн рублей. Тогда Арбитражный суд РТ отказал в обеспечительных мерах к уксусному заводу.