«ИнтехБанк» подал иск к казанскому застройщику «Еврострой-Казань» на 214 млн рублей

«ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан против казанского застройщика — ООО «Еврострой-Казань». Это следует из материалов арбитража.

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 10 апреля. Сумма исковых требований составляет 214,6 млн рублей. Заявление размещено в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям». Другие детали иска не раскрываются.

Напомним, что в конце марта Арбитражный суд РТ обязал застройщика казанского жилого комплекса «Экопарк «Дубрава» — строительную компанию «Тандем-Д» вернуть на свои счета в «ИнтехБанке» более 330 млн рублей.