Семьи погибших в результате крушения Ми-8 в Хабаровске получат по 1 миллиону рублей

Семьи погибших в результате крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» получат денежную компенсацию.

«Губернатор Хабаровского края распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по одному миллиону рублей», — цитирует представителя Хабаровского края «РИА Новости».

Кроме того, авиакомпания также заявила о намерении помогать семьям погибших. На борту были Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

Напомним, вертолет упал сегодня в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенной — Хирургической. Здания и сооружения не пострадали. Однако человеческих жертв избежать не удалось. Все члены экипажа погибли.