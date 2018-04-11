Соцсети: в Татарстане затопило несколько деревень

Жители деревень в Татарстане жалуются в социальных сетях на затопленные районы. В том числе: деревни Старые Ерыклы, Суровка и Большая Шильна, поселки Сосновый Бор, Комсомолец, Манхэттен и село Ильбухтино.

















Во всех этих районах размыты дороги. По словам очевидцев, проехать не могут ни скорая, ни пожарные. В некоторых районах вода дошла почти до самих домов. Так, улицы Ильбухтино и Комсомольца больше похожи на улицы в Венеции. При этом, по словам жителей, администрация и МЧС бездействуют, «бросив людей один на один со стихией».

Ранее МЧС Татарстана предупреждало, что в зону возможного подтопления в период половодья попадают 209 населенных пунктов.