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Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов России

06:51, 11.04.2018
Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов России
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики Airbnb составили рейтинги самых популярных городов России среди туристов. Санкт-Петербург занял первое место. На втором месте — Москва, а замкнула тройку Казань.

Кроме того, в рейтинг «популярных» попали Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Также сервис составил список самых гостеприимных городов. Возглавил его Суздаль. В тройку этого рейтинга вошли также Псков и Калининград.

Напомним, Татарстан вошел в первую пятерку регионов России по числу туристов в 2017 году. Республику посетили 278 тысяч иностранцев.

АналитикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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