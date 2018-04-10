Прокуратура Татарстана открыла канал в Telegram

Прокуратура Республики Татарстан открыла во вторник, 10 апреля, канал надзорного ведомства в Telegram.

«Мы рассматриваем это как дополнительный канал распространения информации», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram.



Справка

Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователе.