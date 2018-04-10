Из-за санкций Apple потребовала удалить российское приложение из App Store

Американская корпорация Apple потребовала удалить из App Store российское приложение для вызова такси «Максим» из-за санкций.



«При распространении приложений в App Store компания Apple должна соблюдать законы США. В соответствии с положениями США о санкциях, App Store не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — передает RNS со ссылкой на уведомление Apple в адрес компании-разработчика.

На удаление приложения из App Store разработчику дали 14 дней. В пресс-службе сервиса «Максим» сообщили, что уведомление получили 3 апреля.

Напомним, в пятницу, 6 марта, Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. На их фоне российские миллиардеры за полдня потеряли около $12 миллиардов. Также рухнули на 5—6% российские индексы.

Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».