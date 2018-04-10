РФП выплатил вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 114 миллионов рублей
Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил свыше 114 млн рублей вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка».
Всего в РФП поступило 3,6 тыс. заявлений, в том числе 2,4 тыс. — от юридических лиц и 1,2 тыс. — от физических лиц. Поддержку на данный момент оказали 746 организациям, сообщает пресс-служба РФП.
Отмечается, что в марте выплаты получили 10% кредиторов, состоящих в третьей очереди реестра требований кредиторов двух банков.
Ранее лидер Союза вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова подписала соглашение об уступке требования с Республиканским фондом поддержки (РФП).ЭкономикаБанки Татарстан
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