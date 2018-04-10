АС РТ продлил срок конкурсного производства ТФБ на 6 месяцев

Арбитражный суд РТ во вторник продлил срок конкурсного производства «Татфондбанка» на 6 месяцев.

Об этом ходатайствовал представитель конкурсного управляющего Михаил Захваткин. Его поддержали другие стороны. Судья Наиля Гарапшина удовлетворила ходатайство, продлив производство до 10 октября, передает журналист «Реального времени».

Пока на погашение долга перед реестром кредиторов направлено 14 млрд рублей. На заседание, кроме представителей сторон, пришло около 25 человек. В суде действовали усиленные меры охраны.

Ранее АС РТ признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, и открыл процедуру конкурсного производства.