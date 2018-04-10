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В посольстве РФ назвали переселение Скрипалей в США нарушением международного права

07:26, 10.04.2018 2
В посольстве РФ назвали переселение Скрипалей в США нарушением международного права
Фото: mil.ru

Посольство России в Лондоне назвало нарушением международного права переселение Сергея и Юлии Скрипалей в США, Австралию, Канаду либо Новую Зеландию.

Пресс-секретарь отметил, что переезд Скрипалей со сменой имен сделает невозможным получение от них информации. Кроме того, российская сторона не узнает версии произошедшего от первого лица.

«В условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию, как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию»,— цитирует дипломата «Коммерсантъ».

Напомним, в воскресенье, 8 апреля, стало известно о намерении США предложить Скрипалям переехать под новыми именами, чтобы избежать дальнейших покушений на их жизни.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Всё дело шито белыми нитками. Голословные обвинения и ни одного факта. Таков человек, всё сиюминутно. Даже на уровне государств.
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    Анонимно 10 апр
    Мария, это Вы?
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