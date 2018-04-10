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Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян

06:28, 10.04.2018 1
Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян
Фото: pixabay.com

Международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Для такого перевода необходимо будет указать только номер получателя.

Отличительной особенностью станет то, что Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к сервису, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что для пользования услугой необходимо будет прикрепить номер телефона к карте. Предполагается, что в хранилище можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем.

Напомним, в прошлом году россияне расплатились картами в магазинах на 16 трлн рублей, а перевели с карты на карту и на благотворительность 19 трлн рублей.

ЭкономикаФинансы
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    1. То есть уже до всех дошло, что требуется система мгновенных платежей. Когда для юридических лиц будет предложено то же самое? Ввёл группу цифр одной строкой, сумму и подтвердил платёж, всё, платёж исполнен, деньги поступили на счёт контрагента! Одна деталь, расчётные средства должны и могут быть защищены от банковского произвола, даже в случае банкротства банка (поменял банк и всего). Разговоры о страховании средств юрлиц не требуются. Таким образом получаем две группы денежных средств предприятия: расчётные и депозитные. Уже все говорят, что пора. Когда, если не сегодня?
    2. Необходимо устранить в расчётах разницу между наличным и безналичным оборотом в принципе! Двух лет достаточно для выработки непростого решения непростой идеи? Может, всё-таки, год?
    — Это и есть ускорение, а не его декларация!
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