Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян

Международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Для такого перевода необходимо будет указать только номер получателя.

Отличительной особенностью станет то, что Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к сервису, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что для пользования услугой необходимо будет прикрепить номер телефона к карте. Предполагается, что в хранилище можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем.

Напомним, в прошлом году россияне расплатились картами в магазинах на 16 трлн рублей, а перевели с карты на карту и на благотворительность 19 трлн рублей.