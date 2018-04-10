АСВ выплатило 99,4% страхового возмещения вкладчикам «Татфондбанка» на 55,3 млрд рублей

По итогам первого года конкурсного производства в отношении ПАО «Татфондбанк» конкурсный управляющий кредитной организации Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам ТФБ 99,4% страховое возмещение на сумму 55,3 млрд рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, с 11 апреля 2017 года на удовлетворение требований кредиторов направлены средства в размере 14,3 млрд рублей.

Агентство за последний год направило в адрес должников ТФБ более 65 тыс. претензий о возврате задолженности, в суды подано более 7 тыс. исков на сумму 157,4 млрд рублей. И удовлетворено более 3 тыс. заявлений на сумму 75 млрд рублей.

Также АСВ подало 787 заявлений о признании сделок недействительными на сумму 43,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что кредиторы «Татфондбанка» за февраль получили около 9 млн рублей.