На 37-м году жизни скончался народный артист Чувашии Айдар Хисамутдинов

В возрасте 36 лет скончался народный артист Чувашии Айдар Хисамутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Чувашской Республики.

Хисамутдинов являлся ведущим солистом балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета. Прощание с артистом состоится 9 апреля 2018 года, в 13.00, в Чувашском государственном театре оперы и балета. О причинах его смерти не сообщается.

Айдар Хисамутдинов родился 26 августа 1981 года. После окончания Казанского хореографического училища в 2001 году артист поступил в труппу Чувашского театра оперы и балета. В 2016 году он закончил карьеру солиста балета и провел прощальный творческий вечер. После этого он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Хисамутдинов является заслуженным артистом Чувашской Республики (2007), народным артистом Чувашской Республики (2014).



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