Застрявшие в Дубае российские туристы вылетели в Москву

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами, которые из-за неисправности лайнера не могли вернуться в Россию в течение двух дней, вылетел в Москву.



«Авиакомпания отправила в Дубай резервное воздушное судно, самолет с пассажирами уже вылетел. Ситуация осложнилась тем, что для вылета рейса вне расписания авиакомпания должна была получить разрешения от стран, над территориями которых проходит полет. Мы ждали разрешения от авиационных властей Ирана», — передает «Прайм» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее при подготовке рейса U6 892 Дубай — Москва на воздушном судне была выявлена техническая неисправность, самолет отбуксировали на стоянку для ее устранения.

Напомним, примерно 170 российских туристов в течение двух дней не могли вылететь из Дубая из-за неисправности самолета. Ранее сообщалось, что туристы вылетят домой сразу после того, как будет получено разрешение на рейс.