В ДТП с автобусами в Тунисе пострадали более 70 человек

Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся.



В результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще 75 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое — в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости». На месте происшествия работало девять машин скорой помощи.

По словам прокурора республики Фарида Бен Джа, один из водителей задержан за «непреднамеренное причинение увечий и смерти в результате ДТП, которое произошло из-за игнорирования дорожных знаков». Второго водителя привлекут к ответственности за «отсутствие необходимых разрешений».

Ранее в немецком городе Мюнстере на западе страны грузовик на скорости въехал в группу людей. По последним данным, погибли три человека и 20 человек пострадали.