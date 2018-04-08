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В ДТП с автобусами в Тунисе пострадали более 70 человек

01:31, 08.04.2018

Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся.

В результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще 75 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое — в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости». На месте происшествия работало девять машин скорой помощи.

По словам прокурора республики Фарида Бен Джа, один из водителей задержан за «непреднамеренное причинение увечий и смерти в результате ДТП, которое произошло из-за игнорирования дорожных знаков». Второго водителя привлекут к ответственности за «отсутствие необходимых разрешений».

Ранее в немецком городе Мюнстере на западе страны грузовик на скорости въехал в группу людей. По последним данным, погибли три человека и 20 человек пострадали.

Происшествия
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