Ученые создали фотоматрицу, которая вырабатывает себе энергию из солнечного света

Группа инженеров под руководством Ый Сик Юна из Мичиганского университета создала фотосенсор, который может одновременно вырабатывать энергию из солнечного света и вести съемку с частотой до 15 кадров в секунду.

Практически всю площадь пикселя в такой фотоматрице занимает область, которая может и вырабатывать энергию и формировать изображение. Инженеры разработали схему, при которой в каждом пикселе есть два диода.

«Верхний собирает часть дырок (носителей заряда), образованных в результате попадания фотонов, и использует их в качестве сигнала для формирования изображения, а нижний собирает оставшиеся носители и использует их для выработки энергии», — передает «N+1» со ссылкой на IEEE Electron Device Letters.

На основе этой схемы инженеры создали прототип автономной фотоматрицы. Разработчики отмечают, что сенсор обладает самой высокой плотностью мощности среди всех аналогичных разработок.

Ранее СМИ сообщили, что астрономы обнаружили «десятки тысяч» черных дыр в центре Млечного Пути.