Астрономы обнаружили «десятки тысяч» черных дыр в центре Млечного Пути

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей Галактики оказалась окружена вереницей из десятков тысяч обычных черных дыр. При этом наблюдения за их движением помогут проверить теорию относительности Эйнштейна.



«Во всей остальной галактике нам удалось открыть всего пять сотен черных дыр. При этом, теория говорит о том, что в небольшом регионе в центре Млечного Пути, чья длина, ширина и высота составляют всего шесть световых лет, присутствует как минимум 10 тысяч таких объектов. Только сейчас у нас появились первые свидетельства в пользу этой идеи», — цитирует «РИА Новости» Чака Хэйли из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В центре Млечного Пути и, предположительно, всех остальных галактик Вселенной, обитает необычно крупная черная дыра. При этом она примерно в 4 миллиона раз тяжелее Солнца и расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

Ранее стало известно, что «Хаббл» получил фотографию самой далекой на данный момент звезды Вселенной.