Российские туристы не пострадали при атаке в Мюнстере

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Федеральное агентство по туризму выяснило, что организованных туристов среди пострадавших в ходе наезда грузовика на людей в немецком Мюнстере не было.



«По информации ДСКЦ МИД, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. По данным Ассоциации «Турпомощь», в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов», — цитирует «РИА Новости» советника главы Ростуризма Светлану Сергееву.



Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся в Мюнстере, соблюдать спокойствие, по возможности не приближаться к месту инцидента, следовать указаниям местных властей.

Напомним, на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли. По последним данным, пострадали 20 человек.