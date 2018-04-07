СМИ: Netflix может отозвать фильмы от участия в Каннском фестивале

Американская компания Netflix может отозвать свои фильмы от участия в официальной программе Каннского кинофестиваля.



Угроза Netflix стала ответом на заявление директора фестиваля Тьерри Фрема, что он не допустит фильмы компании до тех пор, пока они не будут показаны на большом экране во Франции. Господин Фрем допустил участие фильмов Netflix в фестивале вне рамок официальной программы, что является менее престижным, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Среди отозванных могут оказаться фильмы «Норвегия» Пола Гринграсса, «Придержи тьму» Джереми Солнье и законченная версия «Другой стороны ветра» Орсона Уэллса.

Окончательное решение огласят 12 апреля, после обнародования официальной программы фестиваля.

Организаторы Каннского кинофестиваля, который откроется 8 мая, запретили делать селфи на красной ковровой дорожке.

