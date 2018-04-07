Новости происшествий

21:20 МСК
Новости раздела
Происшествия

МВД по Татарстану: задержания противницы строительства МСЗ Никифоровой не было

13:07, 07.04.2018 4
МВД по Татарстану: задержания противницы строительства МСЗ Никифоровой не было
Фото: скриншот instagram.com

В МВД Татарстана рассказали, что задержания Ирины Никифоровой, которая активно выступает против строительства МСЗ, не было. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, вчера ей вручили повестку с требованием явиться 7 апреля в отдел полиции на Япеева. Сегодня она пришла и в отношении нее был составлен административный протокол за призывы в соцсетях к участию в незаконном митинге против МСЗ. Материал о правонарушении направлен в суд.

В Telegram-канале активистов, выступающих против строительства МСЗ, говорится, что сейчас Никифорова находится в Вахитовском районном суде Казани, где ожидает слушания по делу.

Напомним, что 6 апреля утром были задержаны две активисты движения против строительства МСЗ Гульназ Смирнова и Гузель Халилова. Дело Халиловой будет рассматриваться в понедельник, а Смирнову оштрафовали на 10 тыс. рублей за призывы на несогласованный митинг. В тот же день повестку вручили другой активистке — Ирине Никифоровой.

Происшествия Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    10 тысяч штрафа за незаконные действия и отпустить домой.
    Пусть дома мужу "мозг выносит".
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Объявись и пиши явку за давление на суд!
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    Да, как женщин стращать, то мы первые, а как с народом общаться, то головой в песок.
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    Только и умеют с женщинами воевать!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан