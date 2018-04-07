В Башкирии с началом паводков затопило 10 участков и жилой дом

В Башкирии уже начались подтопления, связанные с весенним паводком. В селе Байгузино Ишимбайского района затопило 10 приусадебных участков и один жилой дом.

На место подтопления тут же выехала оперативная пожарно-спасательная группа, передает пресс-служба главка МЧС по республике.

Двое жителей подтопленного дома оказались инвалидами, однако от эвакуации в пункт временного назначения они отказались и разместились у родственников, как и остальные жители поселка.

Отмечается, что социально-значимые потенциально опасные объекты в зону подтопления не попали, следовательно, системы жизнеобеспечения не нарушены.

Напомним, что в марте в Уфе затопило часть проспекта Октября. Причиной стали работы водопроводчиков по заказу ЦТиР «Мир».