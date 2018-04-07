Власти Самары одобрили строительство крематория

Минстрой Самарской области одобрил строительство крематория в Волжском районе города. Однако мэрия обещает принять окончательное решение с учетом мнения местных жителей.

«Минстрой выдал разрешение на строительство крематория в Волжском районе. Все документы, в том числе и по санитарным нормам, в порядке», – написал в Twitter глава Министерства строительства области Александр Баландин.

Строительство крематория планируется в северной части кладбища «Рубежное», пишет «ФедералПресс». Подрядчиком выступит ООО «Астерс».

Ранее жители Куйбышевского района Самары выступили против возведения крематория. Они убеждены в негативном влиянии такого объекта на экологию.

Мэр Самары Елена Лапушкина пообещала, что проект строительства крематория рассмотрит специальная рабочая группа, а окончательное решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей.

Напомним, что в Казани крематорий не построен, хотя уже несколько лет такой проект мелькает в планах. Последний раз он должен был войти в погребальный комплекс, который власти рассчитывают построить под Казанью. Однако местные жители также решили, что крематорий повлияет на экологию.

