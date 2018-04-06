МВД Оренбуржья: после задержания 30 человек у кафе «Пахта» возбуждены два уголовных дела

В МВД Оренбургской области сообщили подробности массового задержания в Оренбурге у кафе «Пахта». По данным полиции, после операции были возбуждены два уголовных дела.

«Были задержаны более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет», — приводит слова представителя пресс-службы МВД агентство ria56.ru.

По данным полиции, в операции принимали участие сотрудники ОМОН Росгвардии.

В отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение оружия. Еще на двоих задержанных составили административные протоколы по факту незаконного ношения травматического оружия.