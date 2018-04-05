Путин назначил нового посла России в Израиле

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Викторова послом России в Израиле. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, от должности президент РФ освободил предыдущего посла Александра Шеина.

Викторов родился в 1954 году. В 1980 году окончил МГИМО, в 1992 году — Дипломатическую академию МИД РФ. Начал работать в дипломатическом ведомстве с 1985 года. Ранее возглавлял департамент МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.