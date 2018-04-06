В Оренбуржье родственники погибших при крушении Ан-148 потребовали ежемесячных выплат от «Саратовских авиалиний»

Родственники двух пассажирок, погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, подали иски в суд на «Саратовские авиалинии» и «АльфаСтрахование». Они требуют компенсаций и ежемесячных выплат.

В Советском районном суде Орска уточняют, что в настоящее время оба гражданских дела приняты в производство и проходят процедуру подготовки к судебному разбирательству, передает агентство ria56.ru.

По информации агентства, родственники погибших требуют компенсации морального вреда и материального (за потерянный багаж). Также они уверены, что могут претендовать на ежемесячные выплаты в связи с потерей кормильца.

Напомним, в середине марта сообщалось о выплате 95% компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе. Однако речь шла о тех деньгах, которые выплачивали по страховке.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.